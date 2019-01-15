Шмотки дороже?: Выжившие пассажиры SSJ-100 в Шереметьево своей жадностью могли убить тех, кто не выжил

Страшная трагедия унесшая жизни 41 человека в Шереметьево могла бы и не произойти, если бы не обычная человеческая жадность и праздность.

Пока специалисты Следкома разбираются в причинах аварии - очевидцы и выжившие пассажиры злосчастного рейса Москва - Мурманск дают намеки на виновников смерти 41 человека.

Безусловно, в причинах возгорания и поломки стоек шасси, приведших к пробитию топливных баков, специалисты МАК и Следственного Комитета разберутся. Однако это не основная причина стольких жертв на борту.

Как заявила Маргарита Симоньян - есть версия о том, что виновниками стали сами пассажиры, которые находились в передней части салона лайнера. Выжившие пассажиры SSJ-100 в Шереметьево своей жадностью могли убить тех, кто не выжил в этой страшной катастрофе. По неподтвержденным данным, пассажиры из передней части лайнера просто не оставили шансов тем, кто находится в хвосте, поскольку для них было важно забрать свою ручную кладь. Этим они и создали давку, которая привела к гибели тех, кто так и не выбрался из этого ада.

Выходит так, что некоторым людям свои шмотки важнее, нежели жизнь человека, которого они подвергают опасности сгореть в пожаре. По всей видимости, такие люди не только не понимали всей ответственности и серьезности ситуации, если думали о своих дорогих сумочках и планшетах, которые они оценили человеческой жизнью.

Один из первых, кто дал интервью посетовал лишь на то, что ему спустя 40 минут Аэрофлот так и не выплатили компенсацию за билет. При этом назвав сотрудников авиакомпании бесчувсвенными и безсердечными людьми. Пользователи сети разразились праведным гневом в адрес мужчины, который ни слова не сказал о людях, пытавшихся бороться за свою жизнь, и экипаже ценой свой жизни спасавшем пассажиров.