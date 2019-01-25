Взрыв газа произошел в Казахстане, эвакуированы люди

На севере Казахстана прогремел взрыв в одном из многоэтажных домов. В результате данного происшествия были эвакуированы сорок человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по ЧС.

Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Петропавловске. После инцидента образовались трещины на стенах соседних комнат, а также произошло обрушение межкомнатных стен. Известно и то, что был госпитализирован один ребенок, в числе эвакуированных есть еще шесть детей. На данный момент времени выясняется, что именно является причиной хлопка, на месте происшествия работают спасательные службы.

Также стоит отметить тот факт, что дома, которые были повреждены при взрыве газа в Шахтах, будут восстановлены к концу лета. На данный момент времени разрабатывается проектная документация. Согласно имеющимся данным, будут демонтированы 8-й и 9-й этажи и частично перекрытия 7-ого этажа. Напомним, что взрыв произошел 14 января на улице Хабарова, в результате было повреждено 16 квартир, четыре из них имеют сильные разрушения.

Кроме того, в Гомельской области в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента никто не пострадал, о чем сообщили на официальном сайте регионального МЧС. Взрыв произошел из-за того, что один мужчина «проводил огневую обработку тушки птицы» при помощи горелки объемом 0,5 литра.