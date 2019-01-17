Тело убитого в Тюменской области пенсионера нашли в сундуке спустя полтора месяца

Сегодня, 17:24 \\ Происшествия

66-летний сожитель убитого после конфликта жестоко расправился с ним еще в канун Нового года. Тело 60-летнего мужчины обнаружили только сейчас благодаря забившим тревогу соседям.

 В Тобольском районе Тюменской области произошло жестокой убийство. Мужчины 60 и 66 лет, проживающие вместе, поссорились по неустановленным на данный момент причинам. Это привело к тому, что 66-летний злоумышленник убил хозяина жилища, нанеся ему топором удары около шеи. На момент убийства пенсионер спал. Пытаясь надежно скрыть факт убийства, он выбрал сундук, стоящий в сенях частного дома. Тело убитого в Тюменской области пенсионера нашли в этом сундуке спустя полтора месяца, вчера, 12 февраля. Сундук был накрыт одеялами.

Обнаружить тело убитого пенсионера в сундуке удалось благодаря живущим поблизости людям, которых встревожило длительное отсутствие их соседа.

Сейчас 66-летний мужчина, являющийся единственным подозреваемым, находится под стражей. Когда полное расследование подробностей и мотивов преступления будет окончено, пенсионеру изберут меру наказания. В Следственном комитете региона сообщают, что задержанный уже привлекался ранее к ответственности.

Ранее в Испании местный житель, два года проживший с 22-летней русской девушкой, жестоко убил ее, по подозрению следствия. Жертва уехала за рубеж к возлюбленному, так как состояла в длительной ссоре с семьей.

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Автор - София Волкова
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