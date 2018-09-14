В Испании мужчина жестоко убил русскую девушку

В испанском городе Алькала-де-Энерес обнаружили останки убитой девушки русского происхождения. Сообщается, что погибшая пострадала от рук своего бойфренда.

О пропаже 22-летней девушки ещё в конце декабря сообщила её приёмная мать. На тот момент женщина уже как год потеряла связь с дочерью. Причиной этого была не только пропажа девушки, но и плохие отношения между членами семьи.

Покинув дом, девушка переехала к своему парню, совместная жизнь с которым продлилась около двух лет. За этот период бойфренд успел сделать татуировку с именем своей возлюбленной. Однако в убийстве девушки правоохранители подозревают именно его, поскольку останки девушки были найдены в морозильной камере их совместного жилища. По словам хозяйки бара, в котором обвиненный работал официантом, он не производил впечатление жесткого человека, способного на убийство.