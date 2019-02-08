Два человека погибли в массовом ДТП в Тюменской области

11 февраля в пределах трассы "Тюмень - Ханты-Мансийск" произошла авария, по ходу которой столкнулись пять транспортных средств, среди них оказался и пассажирский автобус.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Тюменской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии которое примерно в половину восьмого утра было зафиксировано на федеральной автодороге Р-404 (название указано выше). Согласно информации, которую предоставляет источник, в результате несчастного случая погибли два человека.

Продолжение... В Кемеровской области автобус с вахтовиками рухнул в обрыв На данный момент известно, что в результате произошедшего погибли шесть человек. Также сообщается о других пострадавших. По предварительным данным правоохранителей, массовое ДТП произошло по вине водителя иномарки Peugeot-308. Не справившись с управлением или пытаясь совершить обгон, он выехал на встречную полосу, где сошелся в лобовом столкновении с автомобилем Kia. После затормозить не успели автомобиль Datsun, грузовой автомобиль Volvo и автобус Mercedes Sprinter. Последний перевозил два десятка пассажиров, два из которых умерли и еще два получили травмы различной степени тяжести. Пострадали также и водители машин, которые столкнулись первыми.

Напомним, 8 февраля ДТП с автобусом зафиксировали в Кемеровской области. Там транспортное средство рухнуло в обрыв, в результате чего скончались шесть человек.