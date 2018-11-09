В Кемеровской области автобус с вахтовиками рухнул в обрыв

На данный момент известно, что в результате произошедшего погибли шесть человек. Также сообщается о других пострадавших.

Российские СМИ сообщают срочную новость, согласно которой в Кемеровской области произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие. Согласно информации, которую предоставляет источник, там в обрыв рухнул автобус с вахтовиками.

На место уже прибыли спасатели. Также журналистам удалось получить первые данные по случившемуся. Так, известно о погибших, их чисто уже названо, а также о раненых. По данным СМИ, их около 16 человек. О других подробностях несчастного случая будет сообщено позже, когда выяснится, что привело к его возникновению.