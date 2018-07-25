Найдено захоронение с безногими скелетами: археологи разводят руками

Древнее захоронение южноамериканских индейцев повергло учёных в шок.

На этой неделе в археологических раскопках в Чиклайо был обнаружен древний могильник, который предположительно принадлежал культуре Мочика (800-1000 гг. н.э.). Эдгар Бракамонте Левано из археологического проекта Валье-де-Ламбаек объявил о находках 32 могил, которые были усеяны богатыми украшениями и религиозными подношениями.

Однако, наибольшее внимание археологов привлёк тот факт, что в захоронении было обнаружено 17 детских скелетов, у которых отсутствовали либо стопы, либо вовсе не было ног. Позже археологам удалось найти пропавшие ноги, которые были вместе ещё с несколькими останками детей сложены в круг, напоминая видом солнечный диск. Левано считает, что этот жестокий ритуал мог стать причиной отсутствия урожая.

Дело в том, что южноамериканские индейцы были известны своими жестокими жертвоприношениями людей с целью задобрить своих кровожадных богов. Публичное отсечение головы или вырезание сердца было нормой для тогдашнего общества. Но доселе археологи ещё не находили следов столь жестоких ритуалов, как подобное массовое убийство детей. Очевидно, у что найденного племени с едой было совсем плохо.