Извращение с роботом: Жителей Нидерландов накажут за изнасилование секс-куклы

В ХХІ веке человека уже ничем нельзя удивить, но несмотря на стремительный технологический прогресс, многие ученые продолжают поражать общественность. Одним из таких изобретений стали секс-роботы, разработанные для использования в качестве роботизированного полового партнера, удовлетворяющего интимные потребности. Однако не все потребители используют устройства согласно позволенным нормам.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что в Нидерландах секс-роботы подвергаются массовому изнасилованию. Речь идет о том, что устройства используются людьми, проявляющими максимум жестокости, и если бы на месте робота был реальный партнер, он с высокой вероятностью мог бы погибнуть, либо серьезно травмироваться и стать инвалидом. Пусть секс-роботы и предназначены для утех в постели, но у всего есть свой предел, поэтому правозащитники затеяли настоящий скандал.

Представители компании Foundation for Responsible Robotics заявили, что в последнее время поступало большое количество информации об изнасиловании роботизированных секс-партнеров. Люди доставляли себе удовольствие посредством жестокости по отношению к роботу, и в обычной интимной связи такой процесс мог бы закончиться плачевно. Отличились не только нидерландцы, но и туристы из других уголков планеты, однако у них были выделены общие черты поведения, заставляющие правозащитников задуматься о наказании за содеянное.

Эксперты отметили, что во время интимной близости с роботами, потребители не видели границ позволенного и продолжали воздействовать на своего человекоподобного партнера с такой силой, которую применять к людям нельзя. Вследствие этого подобный тип озабоченных людей был принят крайне опасным, ведь эти пользователи вполне могли выступить в роли потенциальных насильников в обществе, что требует вмешательства. Правозащитники пришли к выводу, что следует настаивать на уголовном наказании тех личностей, которые ведут себя аморально во время секса с роботом.

Ранее появлялась информация, что в некоторых странах специалисты по созданию человекоподобных роботов были раскритикованы общественностью. Люди отмечали, что если такие персонажи обладают искусственным интеллектом, могут самостоятельно обучаться и принимать решения, то их продажа и распространение среди людей приравнивается к рабству. Эксперты подчеркнули, что такой вывод весьма необоснованный, ведь автомобили также используются во благо человеку, но никто не отстаивает их права и не освобождает от обязанности перевозить владельца.