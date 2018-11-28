NASA в панике: стометровый астероид вот-вот может врезаться в Землю

Способный при попадании стереть с лица планеты крупный город, астероид уже на днях должен будет взять курс на Землю.

Плотный, заполненный железом астероид радиусом всего в 12 метров способен уничтожать здания в радиусе почти 6 километров. Плохая новость в том, что к нам летит примерно в восемь раз больший астероид, и в настоящее время она движется к Земле с головокружительной скоростью в 6,62 км в секунду. Ожидается, что гигантская космическая скала, отслеживаемая NASA и получившая официальное название VX4, вылетит на курс к нашей планете уже сегодня, 9 декабря. Космическое агентство заявило, что траектория астероида соответствует параметрам так называемого сближения с Землёй.

Ученые NASA из находящейся в Калифорнии Лаборатории реактивного движения считают, что астероид будет ближе к Земле около 5:06 вечера по Гринвичу уже сегодня. Учёные также вычислили, что примерно раз в 2000 лет возле Земли опасно близко пролетают астероиды, которые могут нанести огромный ущерб.