Американские сатанисты установили вызывающий рождественский памятник

Церковь сатаны присоединилась к празднованию рождества.

Чикагское отделение «сатанинской церкви» объявило об установке своеобразного памятника в Ротонде Капитолия в Иллинойсе вместе с показами других религиозных групп. Чёрная статуя под названием «Змеиная активность» представляет собой держащую яблоко женскую руку с обвивающей её змеёй. Надпись под рукой гласит: «Знание - величайший дар». Это является отсылкой к библейскому сюжету: Ева по науське притворившегося змеем дьявола первой вкусила «запретный плод» (представленный в библейской мифологии в виде яблока) с Древа познания, чем навлекла на род человеческий гнев господень.

Законодательство штата Иллинойс обязывает соблюдать Первую поправку и разрешить временные публичные религиозные показы в столице, если они не оплачиваются долларами налогоплательщиков. Чикагская глава сатанинского храма заявила, что высоко ценит возможность внести свой вклад в «многочисленные религиозные представления, демонстрируемые в Капитолии в течение зимнего праздничного сезона». «Храм сатаны - это не теистическая религиозная организация, преисполненная решимости остановить опасное вторжение теократии в американское правительство», - говорится в заявлении.

Группа «Семейной деятельности Иллинойса», некоммерческая организация, целью которой является продвижение проблем семьи в штате Иллинойс, написала своего рода упрек против «Змеиной активности». «Они не понимают, что маленький ребенок в яслях раздавил голову сатаны, и врата ада им не одолеть», - гласит твит сатанистов.

Напоминаем, что официальное признание в мире контркультурная группа «Церковь сатаны» получила в 1966 году благодаря одиозному деятелю Антону Лавею.