На Австралию нападают мухи-убийцы

Кровожадные насекомые способны прогрызть даже человеческую плоть.

Великолепная австралийская муха-убийца (Blepharotes splendidissimus) стремительно делает себе имя. Теперь ученые обнаружили, что даже личинки этих кровожадных мух являются смертоносными. Австралийские фермеры стали повсеместно жаловаться на нападение как взрослых мух, так и их личинок. Укушенные жалуются на недомогание и головокружение.

«Жвала этих насекомых остры как армейский швейцарский нож», - сообщают исследователи из Института австралийской энтомологии. Используя сканирующую электронную микроскопию для получения фотографий, команда обнаружила нижние челюсти крючковидной формы с обращенными назад зубами – идеально подходит, чтобы прогрызть не только клопов в почве, где живут эти личинки, но и человеческую плоть. У этих крючков также есть углубления, которые при соединении образуют трубку, которую личинки используют для введения ядовитой слюны в свою жертву. Авторы сообщают, что инструмент для инъекции яда превращается в соломинку, позволяя личинкам высасывать части тела своих жертв.

Исследователи также обнаружили, что после того, как личинки окукливаются, как правило, под землей или внутри дерева, куколка покрывается множеством прочных шипов, которые в конечном итоге используются появляющимся взрослым, чтобы пробурить путь до поверхности почвы или гниющей древесины, чтобы подняться в небо.