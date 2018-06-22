NASA: Найденные на Марсе следы напоминают буквы!

Свежее любопытное фото превращает Марс в подобие места проверки орфографии.

Удивительный и полный загадок Марс снова готов собрать вокруг себя конспирологов. Марсианский разведывательный спутник запечатлел уникальное фото, показывающее испещрённые странными символами дюны красной планеты. Не утихают споры насчёт того, что бы эти следы могли означать. Самые простые предположения говорят о похожести на английские буквы T и V, а самые смелые – схожесть с буквой Y, которая, в свою очередь, является отсылкой к определяющей мужской пол Y-хромосомой. Выглядит так, словно на этом месте кто-то усердно пытался подтянуть орфографию.

Но правда более прозаична. Работающая с NASA команда HiRes из университета Аризоны утверждает, что это скопления небольших кратеров, которые появились в результате дождя из миниатюрных метеоритов, пропущенного астрономами. Однако, эта команда хоть и была первой заявившей о схожести кратеров с буквами, но уже жалеет о сделанном шуточном предположении ввиду поднявшейся шумихи. Сравнение с буквами алфавита на самом деле просто яркий пример парейдолической иллюзии - склонности человека видеть знакомые символы в необычных формах.