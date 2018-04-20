Netflix предоставит зрителям возможность выбрать концовку сериала

Американская компания Netflix сообщила о новой функции, предоставленной зрителям. Теперь поклонники сериала «Чёрное зеркало» смогут самостоятельно выбирать концовки эпизодов.

О нововведении сообщило информационное агентство Bloomberg. Впервые такую технологию опробовали в детской передаче «Кот в книге». Теперь сотрудники компании планируют распространить данную опцию на другой популярный проект – сериал «Чёрное зеркало», новый сезон которого выйдет на экраны в декабре.

Известно лишь то, что зрителям будет предоставлен выбор нескольких возможных вариантов развязки. О самой технологии выбора представители компании пока не сообщают. Однако, по данным агентства, выведенная формула выбора концовки эпизодов сможет распространиться на многие проекты Netflix.