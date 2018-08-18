18.08.2018 в России ожидается свадебный бум

Российские влюблённые верят, что красивая дата свадьбы непременно сулит счастье в семейной жизни. В этом годы свадебный бум ожидается 18 августа. В дате присутствуют три 8, к тому же перевёрнутое число означает знак бесконечности.

Многие молодожёны не выбрали главным днём своей жизни 8 августа, так как день приходится на среду, а 18 как раз суббота. По статистике большинство свадеб играют именно в субботу. Так связать свои жизни в день "трёх восьмёрок" планируют 1179 московских пар. Это несколько больше чем, 7 июля 2017, очевидно восьмёрки нравятся россиянам больше. Однако начало традиции положили одиннадцать лет назад. 7 июля 2007 из ЗАГСа вышли 1678 супружеских пар. Стоит отметить, что за "волшебную" дату шли нешуточные бои. Молодожены начали бронировать августовский день ещё в марте. Мы хотим поздравить тех, кому предстоит в скором времени сделать этот ответственный шаг, и просим не расстраиваться пары, которым не удалось заполучить день восьмёрок для своего торжества. Хотим напомнить, что залог счастливой семьи - это любовь и доверие, а остальное совсем не важно.