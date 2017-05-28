Роструд запустил деловую социальную сеть Skillsnet

Роструд упростил процесс обеспечения занятости, выпустив первую российскую социальную сеть для решения деловых процессов. Платформа, получившая название Skillsnet, создана с помощью базы сайта «Работа в России».

Социальная сеть Skillsnet имеет несколько направлений своей деятельности. Во-первых, на базе платформы осуществляется обеспечение точной информацией о сотрудниках и работодателях. Во-вторых, социальная сеть направлена на проведение профориентационной работы и предоставление рабочих мест студентам и выпускникам. И, наконец, Skillsnet создает единую базу сбора информации.

Социальная сеть направлена не только на поиск и предоставление работы, но и на общение участников процесса трудоустройства. Платформа обладаем всеми привычными элементами соцсетей: созданием анкет, сообществ, обсуждений и т.д.