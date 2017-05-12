В Китае засняли появление лох-несского чудовища

Тайна лох-несского чудовища покрыта мраком в течение десятков лет, однако сегодня удалось приоткрыть этот занавес.

По словам очевидца Ван Синьаня, он наблюдал появление огромных волн в озере от монстра, который внешне напоминает пресловутое чудовище из Лох-Несса. Также он заявил, что существо пыталось выпрыгнуть из воды. Помимо этого, Синьань яростно пытался убедить своего товарища, который находился возле него, что они оба наблюдают ужасающего монстра.

Однако эксперты не так сильно уверены в подлинности монстра, которого «видели» мужчины. Они считают, что поднявшиеся волны могли спровоцировать местные водные жители, которые искали в озере пропитание.

Учитывая, что разговоры о существовании лох-несского чудовища начались с далёкого 1980 года, впервые его удалось снять на видеокамеру всего лишь шесть лет назад, а местные обитатели говорят, что монстр забирает под воду крупный скот. Тем не менее, скептически настроенные аналитики не изменяют своё мнение о том, что чудовищем являются очень большие особи форели.