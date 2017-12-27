Романы, в центре которых - женщина: в московских библиотеках рассказали о самых читаемых книгах

В библиотеках Москвы подвели итоги статистики о самых читаемых книгах за прошлый месяц. Оказалось, что взрослые более предпочтительно относятся к романам.

Особенно читателям нравятся произведения с центровым женским персонажем, в которых героиня изображается как морально и духовно сильная личность. По словам директора Центральной библиотеки Москвы Валентины Агафоновой, примерами таких книг можно назвать такие, как «Зулейха открывает глаза» и «Бабий ветер». Кстати, эти произведения находятся на лидирующих позициях не первый месяц подряд.

К ним присоединился шедевр от Наринэ Абгарян под названием «С неба упали три яблока», которая считается читателями ностальгически грустной прозаической книгой. Также был составлен рейтинг лучших детских произведений.

Сообщается, что маленькие читатели сделали свой основной выбор в мае в пользу «Королевства кривых зеркал», «Маленького принца», «Вити Малеева в школе и дома» и «Сына полка».