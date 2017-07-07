На снимках Google Maps в Нидерландах найден НЛО

Сервис Google Earth предоставляет пейзажи любого из мест планеты, некоторые из них весьма живописны, но иногда для них находится и иное применение. Охотники за НЛО нашли доказательство существования внеземной жизни на одном из снимков нидерландской деревни.

Часто те, кто разыскивает пришельцев и верит в заговоры о том, что главы государств скрывают правду о пришельцах, прибегает к поискам доказательств на подобных сервисах. Охотники за НЛО утверждают, что нашли признаки внеземной жизни на окраине одной из нидерландских деревень.

На снимке можно увидеть странный рисунок, сделанный на одном из полей. Овал и круги не моги возникнуть случайно. Именно на это охотники за внеземной жизнью обратили свое внимание. Это не первые подобные рисунки, которые выглядят так, что люди не имеют к ним отношения. Так же поражает уровень симметричности, достигнуть которого человеку было бы довольно трудно.

Благодаря тому, что такие сервисы как Google Maps доступны любому из пользователей, подобные изображения продолжают набирать популярность.