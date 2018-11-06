Xiaomi анонсировали сбор денег с 19 февраля на разработку нового гаджета: необычных спортивных «умных» часов.

Компания Xiaomi будет собирать деньги на новую модель спортивных «умных» часов уже через 3 дня. Производитель обещает, что новинка удивит поклонников его продукции: «умные» часы в спортивном стиле смогут на круглосуточно следить за местонахождением своего владельца по GPS, а также фиксировать каждый его шаг.

Ожидается, что новая модель спортивных «умных» часов получится значительно лучше, чем Huami Amazit 2S. Бренд Huami Technology является дочерним предприятием Xiaomi. Возможно, именно под этим брендом выйдут будущие «умные» часы, так как отдельного личного бренда по часам у Xiaomi в данный момент нет.

Ранее Xiaomi уже радовала своих фанатов выпуском механической модели часов CIGA за 145 долларов, которые доступны к покупке с января этого года. Также, неожиданно для фанатов бренда, Xiaomi пробует себя и на рынке «обычных» кварцевых часов. Модель TwentySeventeen Ultra-Thin обойдется покупателю в 25 долларов.