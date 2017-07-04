Новые стикеры «Вконтакте» Акулыч не впечатлили пользователей

Для серии новых стикеров разработчиками «Вконтакте» было выбрано изображение акулы – символа мультигейминговой компании Vega Squadron.

В образе доброго Акулыча отображается ряд духоподъемных эмоций – от восторга до гнева. Разработчики не пожалели эпитетов для талисмана: «прирождённый охотник, гроза киберспортивного мира — от его взгляда не ускользнет никто». Стоимость стикеров – 63 рубля (9 голосов).

Однако, пользователи не впечатлились новинкой. Для повзрослевших любителей киберспорта образ Акулыча показался совсем уж детским. Поклонников разочаровало также и малое количество стикеров. А само имя «Акулыч» по аналогии с «Петрович» показалось пользователям слишком простым.