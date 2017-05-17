В США разработан компьютер-брелок Q-Stick на 8 ГБ оперативной памяти‍. Новинку представила компания, занимающаяся инновационными проектами в Аляске.

Для пользователей теперь станет возможен запуск всех современных версий операционных систем. Для этого IT-компания Q-Stick разработала одноименный продукт, который скоро войдет в стадию коммерческой реализации и появится на полках супермаркетов.

Главной особенностью брелка-компьютера стала его мощность, позволяющая удерживать до восьми гигабайт оперативной памяти. Загрузка устройства на иные носители осуществляется в течение нескольких секунд. Разработчики применили в гаджете технологию, которая позволяет экономить энергию. Также при помощи электронного устройства пользователи смогут передавать потоковые видео в сверхчетком формате.

Сообщается, что цена простой версии брелка будет варьироваться около 130 долларов. Улучшенная версия стоит на 49 долларов дороже.