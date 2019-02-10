Google намеревается обогнать Apple и представить в 2019 году ряд новых устройств

В текущем году компания представит не только не только новые модели смартфона Pixel и Google Home, но и собственные «умные» часы.

Как утверждает японское издание Nikkey, к столь агрессивному продвижению свою продукцию на рынке Google мотивировали последние неудачи Apple. В последнее время компания испытывает проблемы с продажами своей техники, в частности популярность она теряет в Китае. Что касается новой техники от Google, то конкретных подробностей пока нет. Известно, что появится новая модель смартфона Pixel, который, к слову, и без того может похвастаться успехом на рынке. По слухам, цена на него будет ниже, чем на iPhone XR. Скорее всего, Pixel 4 появится в октябре 2019 года.

Кроме смартфона, компания представит обновлённый Google Home, однако не исключено, что Google и вовсе может представить новую модель «умного» дома.

Также интерес представляют «умные» часы, которые, предположительно, будут называться Wear OS или же Pixel Watch, как их называли некоторые тематические издания. Будет представлена и новая камера безопасности, которая может стать продуктом Nest (компания-стартап принадлежит Google с 2014 года).

Google также продолжает развивать и другие проекты, в частности собственный сервис для карт. Недавно компания начала тестировать функцию дополненной реальности в GoogleMaps.