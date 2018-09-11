Российский миллиардер судится с Минфином США из-за включения в список «олигархов»

Российский миллиардер Валентин Гапонцев судится с Минфином США из-за включения в список олигархов. Бизнесмен считает, что его неоправданно включили в «кремлевский доклад».

Минфин США опубликовал нашумевший доклад еще в январе 2018 года. 3 декабря была направлена жалоба в американский суд по данному решению от лица Гапонцева.

Суть претензии заключается в том, что истец не считает правильным включение своей персоны в список «олигархов». Более того, сторона заявляет, что расследование о связи олигархов с правящей верхушкой РФ проведено не было. Минфин включил в документ перечень российских миллиардеров, который был опубликован в Forbes весной 2017 года.

Данное решение повлияло на деловую репутацию и финансовую составляющую бизнеса Гапонцева. Основной удар пришелся на его компанию IPG Photonics, которая занимается производством фотонных лазеров.

В исковом документе отмечается, что за время существования «кремлевского доклада» как минимум один клиент отказал от сотрудничества.

Защищая свои права, миллиардер стремится показать, что ничего общего не имеет ни с российским президентом, ни с правящей элитой государства. Кроме того, с конца 1990-х Гапонцев проживает на территории США и имеет американское гражданство.