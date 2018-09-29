О том, как компания S8 Capital превратилась в многопрофильный холдинг

«Известия» опубликовали интервью с гендиректором АО «Технологическая компания «Центр» (относится к S8 Capital Армена Саркисяна) Антоном Шапиро. Отмечается, что с июля этого года в России вступили в силу поправки в законодательство согласно которым вся информация о реализации лотерейных билетов и выплатах выигрышей победителям в режиме реального времени должна передаваться в налоговые органы. Как сообщил собеседник издания, компания «Столото» (входит в холдинг S8 Capital) стала первым в мире брендом, успешно реализовавшим полный фискальный контроль.

По словам Антона Шапиро, вначале для развития «Столото» использовались готовые западные технологические решения. Однако совсем скоро стало ясно, что они не являются эффективными для российских реалий. В связи с этим в компании было принято решение выстраивать свои собственные ИТ решения и использовать для связи со своими лотерейными терминалами мобильные сети. Проблема с устойчивостью связи была устранена за счет применения инновационных решений, которые позволяют системе осуществлять передачу данных бесперебойно, вне зависимости от четкости сигнала.

Наработав большое количество уникальных для IT-рынка России компетенций, компания S8 Capital приняла решение воспользоваться этим преимуществом в других направлениях. Создание собственной технологической платформы позволяет холдингу развивать другие бизнесы. Для движения вперед были привлечены консультанты из Accenture, Ernst & Young, Gartner. В скором времени S8 Capital запустит онлайн-сервис аренды и лизинга автомобилей для физлиц next.car. Также холдинг Армена Меружановича Саркисяна разрабатывает агрегатор страховых услуг под брендом «Страховка.Ру» и ряд маркет-плейсов.







