Арбитраж снова перенес заседание по делу о банкротстве застройщика ЖК «Квартал Триумфальный»

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Арбитражный суд Москвы вынес решение об очередном переносе заседания по делу о банкротстве и введении процедуры конкурсного производства в отношении ЗАО «ФЦСР» – компании-застройщика ЖК «Квартал Триумфальный». Повод для перенесения заседания – соответствующее ходатайство адвокатов девелопера. Повторное рассмотрение дела состоится 25 октября, пишет агентство.

Зимой этого года в отношении ЗАО «ФЦСР» в судебном порядке была применена процедура внешнего наблюдения. Однако застройщик и его управляющий оператор – компания «Управление» – продолжают затягивать введение процесса конкурса. Адвокаты девелопера регулярно ходатайствуют к суду об обжаловании решений о принятии в судебное производство требований кредиторов, тем самым препятствуя вынесению окончательных судебных решений по делу.

По закону, пока суд не признал застройщика банкротом, иных застройщиков у проекта «Квартал Триумфальный» быть не может. Таким образом, стройка остается замороженной, а кредиторы – без квартир и денег. Отмечается, участники долевого строительства внесли в ЖК около 2,5 млрд рублей. Кроме того, кредитору ЗАО «ФЦСР» – ООО «Салпа» – удалось удовлетворить свои требования в суде к девелоперу на сумму около 1,2 млрд рублей.







