Наталья Сергунина: московское предпринимательство может подавать онлайн-заявки на оформление кредита

Представителям столичного предпринимательского сообщества предоставляется возможность оформить онлайн-заявку на получение займа в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Он выдает займы сроком до пяти лет по ставке от 2 до 5% годовых. Максимальная сумма выдаваемого кредита — 100 млн. рублей. Об этом рассказал официальный портал столичного мэра.

Отмечается, что за время своей работы МФППиП выдал кредитов на общую сумму в 1,03 млрд. рублей. За поддержкой в фонд обратились 1727 компаний.

По словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, столичные власти активно расширяют линейку полезных онлайн-сервисов для местных предпринимателей. В число таких услуг, к примеру, входят возможность подобрать помещения для компании и оформление заявки на поручительство в фонд содействия кредитованию МСБ.



