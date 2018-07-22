Столичные предприниматели выдвинули ряд инициатив на «форуме идей» Анастасии Татуловой

Сотня столичных предпринимателей приняла участие в первом «форуме идей», который на территории своей «Фабрики АндерСон» двадцатого июля провела Анастасия Татулова (владелец сети семейных кафе «АндерСон» и доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина). Отчетное мероприятие стало первым в череде событий, в рамках которых представители МСБ могут выдвигать инициативы, способствующие развитию бизнеса в мегаполисе. Следующий «форум идей» должен пройти до 15 августа. Помимо предпринимателей участниками мероприятия за 20 июля стали представители общественной организации «Опора России». Об этом информирует сайт «Новая Губерния».

Комментируя событие, Анастасия Татулова сообщила, что московское предпринимательское сообщество заинтересовано в том, чтобы столица утверждалась в статусе города, где комфортно вести бизнес. Именно поэтому «форум идей» призван помочь предпринимателям выдвигать идеи, которые могли бы быть использованы властями для создания комфортного бизнес-пространства.







