Для московских предпринимателей организуют конкурс «Прорыв года»

В Москве задумались над проведением конкурса «Прорыв года» для местного бизнес-сообщества. Такую инициативу выдвинула в рамках своего выступления на круглом столе в столичном Цифровом деловом пространстве Наталья Касперская (руководитель группы компаний InfoWatch, член предвыборного штаба кандидата в Мэры Москвы Сергея Собянина).

Выступая перед аудиторией круглого стола, Наталья Касперская отметила, что бизнес-сообществом Москвы накоплен большой массив успешных кейсов, но, по большей части, общественность об этом ничего не знает. Эту несправедливость можно будет исправить посредством проведения конкурса «Прорыв года», который позволит рассказать гражданам о достижениях столичного МСБ и существующих в мегаполисе условиях для открытия собственного дела. Все это поспособствует популяризации предпринимательской деятельности, — не сомневается госпожа Касперская.



