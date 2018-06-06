Бизнесмены просят разрешение у государства увольнять сотрудников по причине утраты доверия

Российские предприниматели обратились в Министерство труда, с просьбой дать им возможность увольнять сотрудников по причине утраты доверия. В России уже есть такая статья для увольнения, но действует она только для государственных работников, так как государственные дела чрезвычайно важны, и принимать в них участие могут только проверенные люди.

Здесь нет места шпионам и предателям. Однако некоторые бизнесмены вкладывают в развитие своего дела миллионные суммы, к тому же, большинство российских предпринимателей занимаются передовыми разработками. Существует вероятность, что алчные сотрудники, за небольшую прибавку к заработной плате, перебегут к конкурентам, возможно даже иностранным, ещё и секреты компании с собой захватят. Специалисты утверждают, что внедрение в бизнес статья для увольнения по причине потери доверия, имеет место быть, но механизм увольнения должен быть предельно понятным, так как недобросовестные предприниматели могут воспользоваться новыми возможностями и увольнять кадры, когда захотят. Причина потери доверия должна чётко обосновываться, например сотрудник был замечен при переговорах с компанией конкурентом или скрывает свои дополнительные доходы.

По словам главы департамента госслужбы министерства Дмитрия Баснака, внесение поправок в трудовой кодекс сейчас на стадии обсуждения. Баснак считает, что просьбу бизнесменов стоит воплотить в жизнь, но для определённого ряда компаний, начать стоит с тех, которые сотрудничает с государством.