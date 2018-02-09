В Санкт-Петербурге работодатели заманивают специалистов приятными для желудка бонусами

Что только не делают работодатели, чтобы заполучить лучших специалистов в свои компании. Официальное трудоустройство, повышение заработных плат, полный социальный пакет это всё нужные и хорошие вещи, но некоторые работодатели ещё и подкармливают своих сотрудников.

Так в Санкт-Петербурге участились случаи, когда руководители предприятий предлагают своим работникам, в качестве бонуса, полакомиться сладостями, по пятницам заказывают всем пиццу, некоторые даже разрешают играть в приставку на рабочем месте, в общем, делают всё для продуктивной работы. А почему нет? Очень важно, чтобы сотрудник шёл на работу никак на каторгу, а с удовольствием. Главное, чтобы сотрудники не обнаглели и благодарно выполняли свои обязанности. Помимо еды и развлечений некоторые работодатели предлагают оплатить мобильные счета сотрудников, бесплатные абонементы в спортивные залы, обучение иностранным языком. Иногда лучших работников поощряют путешествиями на курорты. В Санкт-Петербурге число вакансий, с приятными для души и желудка бонусами, увеличилось до 81%.

Чаще всего в поощрениях нуждаются специалисты в области IT-технологий, менеджеры по продажам и рекламщики. Наверное, это можно обусловить, тем, что представители вышеперечисленных профессий могут позволить себе капризничать, так как их профессии самые востребованные на рынке труда.