Foxconn создаёт штаб-квартиру в Северной Америке

Foxconn расширяет своё влияние на американский рынок и создаёт штаб-квартиру в Милуоки в 50 км от предстоящей фабрики по производству дисплеев.

Компания покупает 7-этажное здание у Northwestern Mutual. В состав войдёт инновационный цент, который поможет стартапам создавать приложения с использованием технологий отображения. Ожидается, что на объекте будут работать 500 человек. Это количество значительно отличается от заявленных ранее 13 тысяч, но даёт компании возможность уверенно занять свою нишу на американском рынке.

В Университете Висконсина-Милуоки запускается кооперативная программа, по которой студенты технических специальностей отправятся на стажировку в Христианском Университете Чунь Юань на Тайвани. При успешной подготовке студенты смогут работать в Faxconn раньше, чем они закончат учёбу. Программа стартует этой осенью с 5 студентами, которые будут работать в Висконсине, а на Тайвань отправятся в феврале. Foxconn также открыта для сотрудничества с другими университетами в Северной Америке и ведёт переговоры ещё с несколькими учебными заведениями на Среднем Западе.

Не секрет, почему Foxconn выбрала Висконсин для всех этих инициатив: в течение следующих 15 лет государство выделит компании налоговые льготы в размере 3 миллиардов долларов. Это может стать существенным толчком для улучшения американских технологий производства.