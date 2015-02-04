НК «Нефтиса» М.Гуцериева анонсировала использование ИИ для разработки месторождений

НК «Нефтиса» (относится к Группе «Сафмар» российского бизнесмена М.Гуцериева) объявила о начале реализации амбициозного пилотного проекта. В его рамках искусственные нейронные сети будут помогать управлять заводнением при разработке месторождений «черного золота». Об этом сообщил портал RNS.

Под эгидой отчетного проекта «дочка» «Нефтисы» в лице компании «КанБайкал» вместе с Тюменским институтом нефти и газа занялась внедрением программного комплекса «Атлас-Управление заводнением». Сообщается, что он поможет оптимизировать процесс закачки воды в пласт. Плюсы очевидны: во-первых, это позволит сократить эксплуатационные затраты, во-вторых — повысить объем добычи «черного золота», в-третьих — снизить вероятности ошибок при принятии управленческих решений из-за так называемого «человеческого фактора».

Согласно прогнозам ведущих отраслевых экспертов, отчетная технология поспособствует приросту к базовой добыче «черного золота» в 10-15%. Также компания с ее помощью сможет снизить операционную себестоимость на десять процентов.



