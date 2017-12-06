Бизнесмен Мамут купил здание кинотеатра «Пионер» в Москве

Бизнесмен Александр Мамут купил здание кинотеатра «Пионер» в Москве. Сумма сделки составила 123 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что компания, принадлежащая успешному предпринимателю Александру Мамуту, стала владельцем недвижимого имущества коммерческого назначения.

Сообщается, что к нему отошел кинотеатр «Пионер». Здание располагается в центре российской столицы на Кутузовском проспекте. Сумма сделки на прошедших на днях торгах остановилась на отметке 123 миллиона рублей.

Предположительно, что здание может поменять свое предназначение. Иной информации о прошедшей недавно сделке нет. Известно, что общая площадь купленного здания превышает одну тысячу квадратных метров. Примечательно, что Мамут арендовал это же здание на протяжении последних десяти лет. Само здание было возведено 65 лет назад.