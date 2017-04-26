Starbucks опроверг слова Кличко о начале работы в Украине

Американская компания Starbucks опровергла слова главы Киева Виталия Кличко о начале работы в Украине. Об этом рассказали западные издания.

В кулуарах экономического форума в Швейцарии накануне мэр украинской столицы торжественно заявил, что компания Starbucks уже рассматривает вопрос прихода на рынок Украины в ближайшем будущем.

Его слова вскоре смог опровергнуть официальный представитель международной сети кофеен Starbucks Corporation. Он сообщил, что эта информация не соответствует действительности, поскольку в компании нет планов по приходу в Украину. Больше ничего конкретного выяснить журналистам не удалось.

Напомним, что Starbucks в России представлен более 100 заведениями. Первое из них было открыто в Москве в 2007 году. Известно, что кофейни существуют в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Казани, Тюмени, Ярославле и других городах.