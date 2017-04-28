Mail.ru Group намерен купить киберспортивный холдинг ESforce‍. Информация о сделке будет озвучена владельцами компании в ближайшее время.

В настоящий момент известно, что руководители Mail.ru Group намерены со дня на день стать полноправными владельцами организации, занимающейся организацией и проведением мероприятий в сфере киберспорта. Предварительная договоренность с ESforce‍ уже достигнута и стороны ожидают непосредственного подписания соглашения о сотрудничестве.

Сообщается, что компания Mail.ru Group заключит сделку на внушительную сумму. Цена договора может превысить 150 миллионов долларов. Некоторые аналитики полагают, что даже после заключения соглашения ESforce может остаться самостоятельной структурой, однако Mail.ru Group получит полноценный доступ к сотрудничеству в рамках киберспортивного пространства, развитие которого в последнее время происходит на хорошем уровне.