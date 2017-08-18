Студию дизайнера Лебедева обвинили в плагиате логотипа

Один из заказчиков студии дизайна Артемия Лебедева обвинил его в плагиате. Новый логотип, который прислали заказчику, оказался практически идентичным с уже существующим.

Директор нового сервиса для знакомств Plus рассказал об инциденте, который произошел недавно. Их компания решила заказать логотип к новому сервису у «Студи Артемия Лебедева», которая занимается дизайном. За работу была уплачена сумма в размере 100 тысяч рублей. Через два месяца пришел результат работы дизайнеров.

Как оказалось, логотип был слишком прост и поверг сотрудников компании в шок. Кроме этого, он был практически идентичен с логотипом другого бренда, который легко можно найти в Интернете. Изменен было лишь размер шрифта и цвет надписи. С тематикой знакомств в логотипе не было совсем ничего общего. Даже цвет бренда был синего цвета, что никак не ассоциируется с отношениями и знакомствами.

После этого заказчик написал письмо в студию дизайна, на него никак не ответили. С недовольным бизнесменом больше не связывались. В результате, компания осталась и без нормального логотипа, и без денег.