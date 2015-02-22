В Самаре заключённые будут выращивать и продавать грибы в тюрьме

В одной из самарских колоний строго режима заключенные будут выращивать вешенки на продажу. Процесс выращивания будет происходить в одном из зданий тюрьмы.

В исправительной колонии №6 в Самарской области сообщили, что их заключенные уже начали выращивать грибы.

Идею решил воплотить в жизнь начальник заведения. Он посчитал, что такое решение могло бы принести дополнительную прибыль учреждению и занять заключенных делом.

Реализовать ее оказалось несложно. Для выращивания решили использовать вешенки. Они не очень требовательны, и растут со специальных смесей, которые можно сделать и в домашних условиях. Первый пробный урожай уже был собран. Удалось вырастить больше тонны грибов. При этом, в процессе производства было задействовано не более двадцати человек.

В скором будущем в тюрьме хотят увеличить количество выращенных грибов до 1 тонны в день. Увеличится и штат сотрудников, который уже будет составлять более 20 заключенных. Грибы будут делать на заказ и продавать их по заниженным ценам в торговые точки, магазины, кафе и рестораны.