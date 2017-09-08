В Подмосковье реконструируют комплекс по производству специй. В работы в Щелково планируют вложить около 500 миллионов рублей.

В Московской области стартовал очередной инвестиционный проект с большим привлечением дополнительных средств. Сообщается, что в реконструкцию существующего предприятия по производству специй и иных пищевых добавок, который находится в городе Щелково, в ближайший год будет вложено порядка полумиллиарда рублей.

Руководитель масштабных работ намерен действовать по проекту заказчика. Планируется значительное расширение площадей производства со строительством дополнительных цехов. Также в стенах комплекса пищевой промышленности появится современное оборудование и новая система очистных сооружений.

Все указанные работы планируется закончить в начале следующего года.