На Петербургском международном экономическом форуме запущена основная сеть блокчейн-платформы Vostok

6 июня в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2019, на полях которого была запущена основная сеть закрытой блокчейн-платформы Vostok. Ее предназначение заключается в работе с крупными корпорациями и государственными органами. Отмечается, что попутно были выпущены системные токены (в общей сложности 1 млрд.) Vostok. С их помощью обеспечивается корректное функционирование платформы, которая работает по алгоритму консенсуса Proof-of-Stake.

В настоящее время у Vostok налажено сотрудничество с крупными отечественными корпоративными и государственными заказчиками. Это Сбербанк, «Трансмашхолдинг», ВЭБ.РФ, Госкорпорация Ростех и Нижегородская область. Уточняется, что первым блокчейн-решением в области госуправления, которое было реализовано в рамках сотрудничества с Нижегородской областью, стал проект «Город N» для инициативного бюджетирования.







