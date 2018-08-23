Британская компания мобильной связи удаляет оборудование Huawei по соображениям безопасности

Спецслужбы Британии поддержали это решение.

Один из крупнейших британских операторов мобильной связи BT telecom официально подтвердил, что удаляет оборудование 3G и 4G Huawei из ключевых областей своей сети, поскольку MI6 подозревает связь фирмы с китайским правительством. Это произошло сразу после ареста финансового директора Huawei в Канаде, поскольку компания якобы нарушала торговое эмбарго против Ирана. Не только BT telecom исключает из пользования продукцию китайской фирмы - Huawei сталкивается с проблемами по всему миру.

Недавно Австралия, Новая Зеландия и США запретили использование оборудования Huawei для развертывания сетей 5G и тоже по соображениям безопасности. Правительственный сайт Британии обратился ко всем союзникам с просьбой присоединиться к этому демаршу. На повестке дня два вопроса: связь Huawei с китайским правительством и участие в промышленном шпионаже. Компания пока не ответила.