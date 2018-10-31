Разрабатывается уникальный кооперативный VR-аттракцион

Стали известны подробности первого полноценного виртуального аттракциона.

Компания Nomadic представила трейлер своего нового аттракциона, упор в котором делается на кооперативном исследовании мира и взаимодействии с ним благодаря очкам виртуальной реальности. До этого уже были довольно интересные проекты, вроде «Arizona Sunshine» и «Paranormal Activity», однако, они не предоставляли такой широкий спектр взаимодействия с окружающим миром, да ещё и в команде с тремя друзьями.

Согласно разработчикам, игрокам будет представлено множество переплетённых друг с другом помещений, которые будут приобретать определённые свойства и возможности взаимодействия благодаря VR-очкам и специальным устройствам управления. Сюжет будет подан в стиле фильмов «Миссия невыполнима», а также ожидаются противники-зомби. О точной дате выпуска аттракциона пока ничего не известно, но разработчики обещают скоро приоткрыть завесу тайны.