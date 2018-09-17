Nvidia разработала ИИ, который смог сам создать игру

Созданный компьютером симулятор вождения вот-вот перевернёт весь игропром.

Прогресс в развитии искусственного интеллекта позволил достичь невиданных доселе высот: стало возможно создание с помощью ИИ не только отдельных изображений и видео, но и целой игры. Знаменитая своими видеокартами компания Nvidia представила небольшой симулятор вождения, полностью созданный искусственным интеллектом.

ИИ отсканировал реальную городскую местность и воспроизведя её на игровом движке Unreal Engine 4, создал алгоритмы, позволяющие управлять машиной так, словно это настоящий симулятор вождения. Хоть некоторые моменты в коде игры пришлось в итоге подправить, игровое пространство было воссоздано безукоризненно, что и было изначальной целью разработчиков.

Эксперты также подмечают, что Nvidia таким образом сделала отличный пиар для своей видеокарты Titan V, с помощью которой была создана данная игра. На данный момент эта видеокарта является самой дорогой и мощной в мире: 3 тысячи долларов за 12ГБ.