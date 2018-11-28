Искусственный интеллект займётся раскрашиванием аниме

Группа специалистов планирует повысить производительность художников с помощью автоматизации процессов.

Аниме пользуется большим спросом не только в Японии, но и по всему миру. Однако при общем росте популярности к анимационному творчеству, количество художников не увеличивается. Из-за этого сильно отстаёт производство, а наиболее долгой работой является раскрашивание.

Однако группа японских специалистов нашла выход из сложившейся ситуации. В работе художникам могут помочь машины с глубинным методом обучения. Благодаря искусственному интеллекту они смогут определять подходящий цвет для определённых сегментов, которые в последующем будут закрашены без вмешательства человека, а обширные базы данных позволят снизить количество ошибок.

Программа будет представлена в декабре 2018 года на конференции в Токио. Однако коммерческий запуск планируется на 2020 год. До этого момента разработчики займутся настройкой системы и избавятся от погрешностей в работе. Стоит отметить, что ранее появлялся ИИ, способный рисовать персонажей аниме по запросам пользователей Сети.