Аксессуары Bluetooth теперь синхронизируются на нескольких устройствах с Android

В октябре 2017 года Google представила новую функцию Bluetooth под названием «Fast Pair».

Благодаря аксессуарам Bluetooth, совместимым с Fast Pair, настройка синхронизации достаточно проста. Владельцу устройства необходимо расположить его рядом с телефоном или планшетом Android, затем, после получения уведомления, гаджеты синхронизируются. Fast Pair значительно упростило и улучшило традиционное меню Bluetooth. Разработчики Google рассказали, что аксессуары Fast Pair теперь будут синхронизироваться на нескольких устройствах с Android.

Используя свою учётную запись, владелец сможет обеспечить более легкий переходный процесс при обновлении смартфона или покупке нового планшета. Для пользователей гаджетов на платформе Android 6.0 Marshmallow или же более поздними версиями, также есть хорошие новости - спецификации Fast Pair будут доступны и для этих устройств. После обновления функции она сохранит все данные о подключаемых устройствах и даст возможность беспроблемно пользоваться ею на любом гаджете, где есть учётная запись владельца. Кроме этого, Google подтвердила, что Fast Pair станет совместимым с Chromebook в 2019 году.