Поклонники бабушки-стримерши создали петицию с просьбой добавить её в TES VI

Немногие пожилые люди увлекаются играми, а потому 82-летняя Ширли Карии смогла завоевать себе большую армию поклонников, которые недавно создали петицию, в которой призывают компанию Bethesda Softworks увековечить стримершу в следующей части серии The Elder Scrolls.

Всё началось с того, что Карри прокомментировала слухи о возможной дате выхода TES VI. Женщина выразила мнение, что она вряд ли сможет поиграть в следующую часть, так как к тому времени ей будет уже 88 лет. На её комментарий обратил внимание пользователь reddit под псевдонимом KevNevDoodles, который затем опубликовал его в разделе, посвящённому Skyrim.

Слова женщины не оставили пользователей равнодушными, поэтому, чтобы поддержать Карри, они обратились к разработчикам, чтобы те добавили в следующую часть неигрового персонажа, названного в честь стримерши. В качестве других вариантов предлагается уникальное оружие или локация. Однако это ещё не всё: другая часть неравнодушных призывает сообщество создать для пятой части игры специальную модификацию в честь бабушки-геймера.

В настоящий момент петицию подписало около 1500 человек, однако количество голосов быстро растёт.

Ранее студия уже отдавала честь фанату таким же образом. В пятой части серии TES игроки могут встретить персонажа Эрика Грозного Убийцу, созданного в память Эрика Веста, скончавшегося в 2011 году от рака, незадолго до релиза Skyrim.

В ноябре Bethesda объявила, что не отойдёт от своих принципов, а поэтому The Elder Scrolls VI будут создавать на фирменной движке Creation Engine.