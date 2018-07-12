Samsung внедрит 5G-стандарты для «умных» автомобилей в 2019 году

Техногигант даёт понять, что новые технологии коснутся не только смартфонов.

Вице-президент Samsung Сангхо Чой объявил, что новые стандарты 5G вступят в силу в конце 2019 года. В этом случае интересы компании лежат не только в сфере мобильных гаджетов, но и знаменует новую эру «умных» автомобилей и производств. На данном этапе разработчики микросхем и операторы мобильных сетей находятся в завершающей стадии тестирования новых технологий. За оставшееся время будет необходимо довести это до нужного уровня, чтобы внедрить в действие в намеченные сроки.

Скоро второй стандарт 5G будет представлен Международному союзу электросвязи для апробирования и утверждения. Если предыдущая технология была рассчитана для осуществления широкополосного доступа и качественной связи с минимальной задержкой, то новый выпуск будет внедрён в «умные» автомобили, производства, корпоративные сети, развлекательные центры и обеспечит безопасность пользователей.