Apple Watch могут оборудовать двумя видеокамерами

Новый Apple Watch получит возможность следить за владельцем с помощью камеры, расположенной на передней панели. В компании отметили, что новая утилита обеспечит полную автономность устройства от iPhone.

В Apple уже зарегистрировали патент на соответствующий внешний вид устройства. Таким образом, новый дизайн гаджета сделает его самым продвинутым из всей коллекции умных часов. За счёт модифицированного внешнего вида пользователю удастся избежать взлома гаджета злоумышленниками и защитить свой виртуальный кошелёк, также появится возможность совершать звонки по видеосвязи FaceTime и делать селфи. Кроме того, владельцам устройств станет доступна опция использования бесконтактной оплаты с помощью Face ID.

На данный момент неизвестна дата появления новинки на рынке и будет ли Apple выпускать гаджет или оставит патент на бумаге. По предварительной информации компания может представить новинку в следующем году. Последняя версия девайса была представлена в 12 сентрября 2018 года. Особенностью новых часов является функция контроля за устойчивостью пользователя и функция ЭКГ.