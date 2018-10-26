Пользователи WhatsApp могут делать стикеры из собственных фотографий

Бесплатное приложение для Android позволяет более точно отобразить необходимую эмоцию.

Разработчики WhatsApp в октябре рассказали пользователям о внедрении стикеров. Однако набор изображений для мессенджера был основан на социальной сети Facebook. Но теперь пользователи получили возможность самостоятельно расширить набор стикеров при помощи бесплатного приложения для Android.

Sticker Studio предлагает использовать собственные фотографии на телефоне, которые надо лишь слегка подкорректировать. Пользователю необходимо выбрать область изображения, используемую для стикера, после чего новое изображение будет добавлено в мессенджер.

Однако для использования приложения необходимо сделать минимум три изображения, а их общее количество ограничено. Пользователи смогут использовать до 10 наборов, содержащих максимум 30 стикеров.

Нововведение не является чем-то новым для мессенджеров. Возможность использовать собственные изображения в качестве стикеров присутствовала в Telegram, однако приложение Sticker Studio рассчитано для пользователей смартфонов, расширяя их возможности.