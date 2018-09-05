В Samsung предсказали успех смартфону с гибким экраном

Глава мобильного подразделения уверен, что первый миллион копий быстро разойдётся.

В ходе недавней пресс-конференции руководители различных подразделений компании высказали свои надежды и ожидания от реализации своей «революционной» задумки – смартфона с гибким экраном. Во время презентации Джастин Деннисон, старший вице-президент подразделения мобильного маркетинга, отметил, что в массы гибкий Infinity Flex попадёт уже в ближайшие месяцы.

А Дон-Джин Кох заявил, что Samsung сразу выпустит миллион экземпляров. При этом в компании уже предсказывают успех и говорят, что, несмотря на очень высокую цену устройства, расходы разработчиков окупятся, и они выпустят ещё больше устройств. Также представителями было упомянуто, что во время создания смартфона с гибким дисплеем они не ставили цель сделать просто «революционный» телефон. Samsung надеется, что новый гаджет будет удобен в использовании, лёгким, а наличие нескольких экранов не будет быстро «садить» батарею. Смартфоны должны оказаться в магазинах уже в первой половине 2019 года.