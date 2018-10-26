Android запустил ручное резервное копирование для Google Диска

Сегодня, 13:34 \\ Техно

Ранее система автоматически выполняла эту функцию.

Google Диск поддерживает множество функций телефона Android, таких как текстовые сообщения, приложения, контакты и историю звонков. Однако он был лишён возможности вручную создавать резервные копии данных. Телефон автоматически резервировал и гарантировал сохранность содержимого диска. Недавно один из пользователей смартфона с удивлением обнаружил, что Android запустил ручное резервное копирование для Google Диска. Это было обещано владельцам телефонов при обновлении системы в августе.

Недоступную ранее функцию юзер обнаружил в настройках изделия. На своём Google Pixel 2 он увидел кнопку «Резервное копирование». Кроме этого, он обнаружил новинку на других, более старых устройствах, включая Droid Turbo и Android Marshmallow. Скорее всего, этот вариант в настоящее время распространяется на большинство изделий через сервисы Google Play, для которых не требуется апгрейд системы.

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Автор - Мария Ремарк
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