Ранее система автоматически выполняла эту функцию.

Google Диск поддерживает множество функций телефона Android, таких как текстовые сообщения, приложения, контакты и историю звонков. Однако он был лишён возможности вручную создавать резервные копии данных. Телефон автоматически резервировал и гарантировал сохранность содержимого диска. Недавно один из пользователей смартфона с удивлением обнаружил, что Android запустил ручное резервное копирование для Google Диска. Это было обещано владельцам телефонов при обновлении системы в августе.

Недоступную ранее функцию юзер обнаружил в настройках изделия. На своём Google Pixel 2 он увидел кнопку «Резервное копирование». Кроме этого, он обнаружил новинку на других, более старых устройствах, включая Droid Turbo и Android Marshmallow. Скорее всего, этот вариант в настоящее время распространяется на большинство изделий через сервисы Google Play, для которых не требуется апгрейд системы.